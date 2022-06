Em crítica ao Flamengo, comentarista rasga dinheiro durante programa ao vivo; vídeo

O comentarista Paulo Vinícius Coelho, conhecido como PVC, fez críticas ao Flamengo após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1. Durante o programa “Troca de Passes”, do Spor TV, na última quarta-feira (22), o jornalista falava sobre as decisões da diretoria do time em gastar milhões com rescisões de contratos de técnicos, quando pegou uma nota de R$ 20 e rasgou.

A atitude do comentarista gerou várias reações. O nome do jornalista ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

No final do programa, PVC pediu desculpas pelo ato e disse que iria fazer uma doação de R$ 200 em quentinhas.

“Vou recuperar minha cédula e, amanhã (quinta-feira), vou fazer uma doação de R$ 200 em quentinhas para compensar o ato falho que cometi. Peço desculpas”, disse o jornalista.