Em clima melancólico, dupla Re-Pa faz jogo de ida da semifinal da Copa Verde na Curuzu

Há poucas semanas, o futebol paraense sonhou em ter os dois principais clubes na Série B do Brasileiro. Agora, a dupla Re-Pa chega para o clássico de quarta-feira (1°), às 20h, na Curuzu, pela semifinal da Copa Verde, em meio ao clima melancólico. De um lado, o Paysandu em reformulação depois do fracasso na Série C. Do outro, o Remo ainda junta os cacos depois do rebaixamento à Terceirona, no último fim de semana.

Paysandu

Mandante da partida, o Paysandu não entra em campo desde o dia 10 de novembro, quando eliminou o Castanhal, nas quartas de final. Após não conseguir o acesso para a Série B do Brasileiro, o Papão vai para o clássico em meio ao processo de reformulação.

Nas últimas semanas, o clube acertou o retorno do ídolo Lecheva, para ser o coordenador técnico. Agora Lecheva e a diretoria trabalham para fechar com o novo treinador do clube. Enquanto nomes como os de Marcelo Martelotte e Márcio Fernandes surgem como opções, o auxiliar Wilton Bezerra continua no comando da equipe para o clássico.

Remo

Apenas três dias após o Remo vivenciar um rebaixamento improvável na Série B, os efeitos começam a aparecer no Baenão. Pelo menos três jogadores - os zagueiros Edu e Romércio, além do volante Marcos Júnior - não fazem mais parte do grupo, apesar do clube não ter oficializado as saídas.

Por outro lado, quem pode permanecer é o meia Erick Flores. O jogador passou boa parte do segundo turno da Série B no departamento médico. Porém, enquanto esteve em campo, foi um dos poucos que a torcida perdoou nas críticas mais pesadas e será opção para o técnico Eduardo Baptista, para o clássico deste meio de semana.

Ingressos

Até a manhã de terça (30), o Paysandu confirmou que mais de sete mil ingressos foram comercializados. Os bilhetes para o clássico custam R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira. Ambas as partidas terão torcida única.

Acompanhe

O clássico Re-Pa desta quarta (1°) é válido pelo jogo de ida das semifinais da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

Ficha técnica

Paysandu x Remo

Copa Verde - jogo de ida das semifinais

Data: quarta-feira (1°)

Horário: às 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistente: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Prováveis escalações

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas e Diego Matos; Bruno Paulista, Ratinho (Jhonnatan), José Aldo (Ruy); Marlon, Laércio e Danrlei. Auxiliar: Wilton Bezerra.

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Fredson, Kevem e Igor (Raimar); Uchôa, Lucas Siqueira, Erick Flores e Gedoz; Tocantins e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.