Em clássico eletrizante do início ao fim, Everton e Liverpool empatam pelo Campeonato Inglês

Deu empate no Merseyside Derby. No clássico da cidade de Liverpool, Everton e Liverpool empataram em 2 a 2, no Goodison Park, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Num jogo com emoções do início ao fim, Kean e Calvert-Lewin marcaram para os donos da casa, enquanto Mané e Salah fizeram os gols para o time de Klopp.

JOGO EMOCIONANTE​Logo com dois minutos, os visitantes abriram o placar com Sadio Mané, após linda troca de passes dos Reds. Robertson foi à linda de fundo e tocou para o camisa marcar. Ainda no primeiro tempo, Keane, após cobrança de escanteio de James Rodríguez, empatou. Na etapa final, Salah, depois de falha de Mina, bateu bonito e colocou o Liverpool novamente na frente. Mas no fim do jogo apareceu Calvert-Lewin, o artilheiro do campeonato, e fez belo gol de cabeça para dar números finais ao jogo.

PREOCUPAÇÃOAinda nos minutos iniciais da partida o Liverpool teve uma baixa considerável. O zagueiro Virgil van Dijk sofreu dura entrada do goleiro Pickford, do Everton, e precisou ser substituído imediatamente. A entrada do arqueiro dos Toffees foi feia e a lesão do holandês foi no joelho. Não foi marcado nada no lance, pois o zagueiro do Liverpool estava impedido antes.

Momento da lesão de Van Dijk (Foto: PETER BYRNE / POOL / AFP)

MARCA CENTENÁRIACom o gol marcado no segundo tempo, o atacante Mohamed Salah chegou aos 100 gols com a camisa do Liverpool. São 159 jogos, além de 41 assistências pelos Reds.

BRASILEIRO EXPULSONos minutos finais da partida, o atacante Richarlison foi expulso de forma direta após dura entrada no meio-campista Thiago Alcântara. O camisa 7 entrou forte em um carrinho pela frente e foi excluído da partida.

VAR EM AÇÃO​Ainda deu tempo do arbitro de vídeo ser acionado nos acréscimos do jogo. Após jogada de Mané pela direita, a bola chegou aos pés do capitão Henderson, que bateu para fazer o que seria o gol da vitória. No entanto, com o auxílio da tecnologia, foi marcado o impedimento de Mané na origem do lance.