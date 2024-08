Em Caxias do Sul, Botafogo perde para o Juventude e vê ameaçada a liderança do Brasileirão

O Botafogo foi derrotado pelo Juventude por 3 a 2 na manhã deste domingo (11), no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O Juventude abriu três gols de vantagem, e o Botafogo esboçou uma reação no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota. Com este resultado, o Flamengo, que ainda joga contra o Palmeiras, pode igualar a pontuação do líder. Os gols do Juventude foram marcados por Daniel Boza, Carrillo e Marcelinho, enquanto Cuiabano e Marçal descontaram para o Botafogo.

O Botafogo começou o jogo de forma desorganizada, não demonstrando o desempenho esperado de um líder do campeonato. O time apresentou fragilidades tanto no coletivo quanto no individual, o que permitiu que o Juventude fosse para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0, graças a dois gols marcados em jogadas aéreas, o primeiro por Danilo Boza após rebote de escanteio e o segundo por Carrillo no final do primeiro tempo.

No segundo tempo, o cenário não mudou. O Juventude ampliou o placar com Marcelinho logo aos dois minutos, aproveitando um contra-ataque. O Botafogo reagiu e pressionou o adversário, conseguindo diminuir a diferença com gols de Cuiabano, aos 23 minutos, e Marçal, aos 35, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Na próxima rodada do Brasileirão, no domingo (18), o Botafogo enfrenta o Flamengo no Nilton Santos, às 18h30, enquanto o Juventude joga contra o Athletico na Ligga Arena, às 16h. Antes disso, o Botafogo tem compromisso pela Libertadores, enfrentando o Palmeiras na quarta-feira (14), às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final.