Em alta! Paraenses são artilheiros da Série A, Copa do Brasil e da Libertadores

O futebol paraense é destaque no cenário nacional e também internacional. Três jogadores do Pará estão na liderança das artilharias dos principais campeonatos do Brasil e também da Copa Libertadores.

O final de semana serviu para mostrar a boa fase do lateral-direito Yago Pikachu, ex-Paysandu e Vasco da Gama-RJ. O jogador marcou seu terceiro gol em duas rodadas pelo Fortaleza-CE e lidera a artilharia da Série A. Segundo o site especializado em estatística “Sofá Score”, Pikachu finalizou três vezes nesse Brasileiro e marcou três gols, em apenas 95 minutos em campo e um jogo como titular. Em 2021 Pikachu já marcou cinco vezes com a camisa do Leão do Pici.

Yago Pikachu é o artilheiro do @Brasileirao com menos de 100 mins jogados no campeonato!



⚔️ 2 jogos (1 titular)

⏰ 95 mins jogados

⚽️ 3 gols

👟 3 chutes (3 no gol)

☑️ 100% pontaria no chute

💯 Nota SofaScore 7.95



🔎 Marcou gols em todas as finalizações realizadas! 💪💪 pic.twitter.com/fRDFPRGsPj — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 6, 2021

Pikachu deixou o Vasco no início do ano e defende o FEC (Leonardo Moreira / FEC)

COPA DO BRASIL

A competição mais democrática do país possui como um dos artilheiros outro paraense. O atacante Rossi, natural da cidade de Prainha (PA), marcou quatro vezes na Copa do Brasil 2021. O jogador que é parceiro de Yago Pikachu e que jogaram juntos no Vasco divide a artilharia com Vanílson, do Manaus-AM. Rossi possui a chance de se isolar na posição, já que o Manaus já foi eliminado e o Bahia está na terceira fase e encara o Vila Nova-GO, nesta quarta-feira (9), em no Estádio Pituaçu, na Bahia (BA). Na atual temporada o jogador paraense possui cinco gols marcados.

Rossi é nasceu na cidade de Prainha (PA) (Divulgação / Bahia)

LIBERTADORES

Já na principal competição do continente, a artilharia fica com o paraense Rony, ex-Remo, que hoje defende as cores do Palmeiras-SP. Natural de Magalhães Barata (PA), o atacante é o principal jogador do Verdão. Na Libertadores Rony balançou as redes seis vezes e divide a artilharia com Borja, do Junior Barranquila (COL) e Hulk, do Atlético-MG. Em 2021 o jogador do clube paulista já marcou oito gols.