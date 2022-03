Eleições na CBF são canceladas pela justiça de Alagoas; entenda

A justiça de Alagoas atendeu o pedido de um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Gustavo Feijó, que entrou com uma ação na justiça alagoana, alegando que, na condição de vice, não foi consultado no acordo realizado entre a entidade e o Ministério Público, bem como a exclusão dos clubes de futebol feminino, ter sido feita contra a lei.

Feijó já havia tentado a suspensão das eleições através do mesmo pedido, protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no entanto, não foi aprovado. A decisão do juiz Henrique Gomes de Barros Teixeira, da 1ª Cara Cível de Maceió, anula as modificações do Termo de Ajustamento de Conduta (tac) entre a CBF e o MP do Rio.

"Defiro a medida de urgência requerida, no sentido de determinar que a confederação brasileira de futebol CBF suspende eleição convocada para o dia 23/1 3/2002 e ainda abstenha de anular as deliberações da assembleia geral extraordinária datada de 23/0 3/2017 bem como eleição ocorrida em 17/0 4/2018, ficando, ainda, impedida de afastar o autor, Gustavo Dantas Feijó, do cargo de vice-presidente da CBF até ulterior determinação deste juízo", diz o trecho do despacho emitido pelo magistrado.

A CBF tomou conhecimento da decisão na noite desta terça-feira e pretende derrubar a decisão antes das eleições, que estão marcadas para esta quarta-feira. Em caso de descumprimento, a multa diária será de R$ 50 mil. Ednaldo Rodrigues é presidente interino e concorre com chapa única para continuar no comando da entidade.