Eldense x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (05/01) pela Copa do Rei

As equipes Eldense x Athletic Bilbao disputam nesta quinta-feira (05/01) a 2° rodada da Copa do Rei. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Pepico Amat, em Elda. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eldense x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida Eldense x Athletic Bilbao pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Eldense x Athletic Bilbao​ chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Rei, Eldense venceu Coruxo nos pênaltis após empate de 2 a 2. Já Athletic Bilbao eliminou Alzira por 2 a 0.

Prováveis escalações

Eldense: Stamatakis; Álex Martínez, Carlos Hernández, José Antonio Pardo, Xaci Estácio, Diego González, Cris Montes, Sergio Ortu, Cristian López, Manu Nieto e Mario Soberón.

Athletic: Julen Agirrezabala; De Marcos, Yeray Álvarez, Vivian, Yuri, Dani García, Verncedor, Muniaín, Berenguer, Morcillo, Raúl García e Iñaki Williams.

FICHA TÉCNICA

Eldense x Athletic Bilbao

Copa do Rei

Local: Estádio Nuevo Pepico Amat, em Elda

Data/Horário: 05 de janeiro de 2023, 17h