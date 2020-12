Efeito do intervalo: Flamengo marca um terço dos gols no Brasileirão no início do segundo tempo

Dono do segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um momento específico dos jogos em que costuma balançar as redes: o início do segundo tempo. Foi nesse trecho de 15 minutos logo após o intervalo que o Rubro-Negro marcou 14 dos seus 42 gols nesta edição do Brasileirão, o que representa uma parcela de 33,3%.

Dos 20 clubes participantes da Série A do Brasileirão, ninguém comemorou mais gols neste período do jogo do que o Flamengo. O segundo na lista é o Ceará, com 10 gols, seguido por Atlético-MG (9), Grêmio (8) e Red Bull Bragantino (7).

Esta tendência, que já vinha desde o período de Domenèc Torrent no comando da equipe, se manteve com Rogério Ceni e foi confirmada nas duas últimas rodadas. Diante do Botafogo, Everton Ribeiro fez o gol da vitória aos nove minutos da etapa final. Já contra o Santos, neste domingo, foi em dose dupla: Gabigol marcou de pênalti aos quatro e Filipe Luís ampliou a vantagem aos 12’.

Em comparação com outros momentos do jogo, a diferença fica ainda mais clara no Flamengo. Além do período da volta do intervalo, o Rubro-Negro tem duas fatias de tempo de preferência para balançar as redes: os 15 minutos iniciais do jogo e de 30 a 45 minutos do primeiro tempo, ambos com seis gols marcados. Veja abaixo a quantidade de gols em cada período:

- De 0 a 15 do 1º tempo: 6- De 15 a 30 do 1º tempo: 3- De 30 a 45 do 1º tempo: 6- Acréscimos do 1º tempo: 1

- De 0 a 15 do 2º tempo: 14- De 15 a 30 do 2º tempo: 4- De 30 a 45 do 2º tempo: 5- Acréscimos do 2º tempo: 3

DEFESA DEMORA PARA "ESQUENTAR"

Por outro lado, o período do jogo em que o Flamengo tem o maior pico de gols marcados também é o momento em que a equipe mais sofre. Até aqui, nas 24 partidas no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro sofreu 32 gols, sendo que sete foram nos 15 primeiros minutos do segundo tempo.

Empatada na lista dos trechos em que o Flamengo mais busca a bola nas próprias redes, aparece a fatia dos 15 primeiros minutos da etapa inicial, também com sete gols. Esses números revelam que a defesa rubro-negra está demorando a “acordar” em ambos os tempos. Veja o raio-X dos gols sofridos:

- De 0 a 15 do 1º tempo: 7- De 15 a 30 do 1º tempo: 3- De 30 a 45 do 1º tempo: 4- Acréscimos do 1º tempo: 1

- De 0 a 15 do 2º tempo: 7- De 15 a 30 do 2º tempo: 4- De 30 a 45 do 2º tempo: 3- Acréscimos do 2º tempo: 3

Atualmente na terceira posição, com 45 pontos, o Flamengo está a cinco do líder São Paulo e tem um jogo a menos. Em busca de se manter forte na briga pelo título, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 18h15 (de Brasília), para enfrentar o Bahia. A partida será disputada no Maracanã e é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

