Do Flamengo até 2025, Pedro projeta sequência do 'sonho': 'Fazer gol, jogar bem e dar o máximo por mais títulos'

A artilharia e o bom desempenho em 2020 rendeu a Pedro um novo contrato com o Flamengo: contratado em definitivo junto à Fiorentina (ITA), por R$ 86 milhões, o atacante assinou vínculo até dezembro de 2025 e, nesta quinta-feira, no CT do Ninho do Urubu, concedeu entrevista projetando os próximos passos pelo Rubro-Negro. O projeto envolve mais gols, entrega e, claro, mais títulos.

- Desde o primeiro momento minha vontade era permanecer no Flamengo. Isso foi resolvido, graças a Deus. Feliz e motivado para dar continuidade nesse meu sonho, que é jogar no Flamengo e representar essa camisa pesada. Meu projeto é fazer gols, jogar bem e dar o máximo para conquistar títulos - disse.

Confira outras respostas do atacante Pedro, do Flamengo, nesta quinta-feira:

Disputa no setor ofensivo e pela artilharia do Flamengo

A gente sempre fala, quem ganha com isso é o Flamengo com vários jogadores de qualidade na frente, sempre entrando e dando conta do recado. Isso é o mais importante. Estar bem, disposto a ajudar o Flamengo e a briga é sadia. O Rogério sabe muito bem administrar e temos tudo para crescer com o técnico.

Mudanças táticas propostas por Rogério Ceni

Cada treinador tem sua característica, sua formação. O importante é estarmos bem no dia a dia, dispostos a ajudar. Quem vai jogar ou não, é com o Rogério Ceni. Temos que estar prontos para quando entrarmos. Tenho certeza que vamos evoluir com o Rogério.

Como lidou com a indefinição sobre sua permanência no Flamengo?​Eu passei esse tempo confiante, aguardando o Flamengo conduzir a negociação, que não foi fácil. Deu tudo certo, tenho que parabenizar a diretoria e meus empresários conduziram a negociação. Eu estava com o pensamento positivo em continuar aqui no Flamengo e continuar realizando esse sonho. É um clube que me acolheu, me recebeu muito bem. Estou muito feliz em continuar.

Diferencial do Flamengo para buscar o título do Brasileirão​Foram duas eliminações dolorosas para gente, mas agora temos tempo para trabalhar com o Rogério Ceni. Essas semanas estão sendo boas, tenho certeza que vamos evoluir. Ele está implementando as características do jogo e nós estamos assimilando muito bem no dia a dia. Vamos chegar firme para disputar firme esse Brasileirão até o final da temporada.Sonho de disputar a Copa fica mais viável no Flamengo

Meu projeto de vir para o Flamengo é pela estrutura que o clube tem, pelos jogadores que atuo ao lado e pela chance de voltar à Seleção. Graças a Deus, consegui realizar esse sonho. Continuar trabalhando no Flamengo e portas vão se abrir. Meu foco é dar o melhor no Flamengo.