Dispensado pelo Tapajós, volante paraense é anunciado por clube do Amazonas

O volante Derlan está de clube novo. O Penarol, do Amazonas, anunciou o jogador como reforço para Copa do Brasil, Copa Verde Série D do Brasileiro de 2021 e Campeonato Baré. Polivalente, pois joga como volante, zagueiro ou lateral, Derlan, 32 anos, chegou a passar dois dias treinando no Tapajós e depois foi dispensado. Uma liberação que nunca foi explicada pela diretoria do clube paraense. Ele conhece de sobra o futebol amazonense. Foi bicampeão baré pelo Manaus FC.

Em 2020 passou pelo Moto Clube- MA. No currículo ele soma passagens por América e Manaus- AM, Castanhal-PA, São Raimundo-PA e Parauapebas-PA.

A diretoria espera pelo seu nome no BID da CBF até sexta-feira (12), último dia útil antes da partida contra o Princesa, no domingo (14), pela segunda rodada do Amazonense.