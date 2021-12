Dirigente do Grêmio manda recado para Douglas Costa: 'Não vamos rescindir o contrato'

O Grêmio está de férias, mas o vice-presidente de futebol Denis Abrahão não perde a oportunidade de emitir opiniões fortes sobre peças do elenco.

O assunto do momento é Douglas Costa, que tem um alto salário e precisa reduzir seus ganhos se quiser continuar na Série B.

Sem papas na língua, o dirigente deu o tom de como deve ser o bate-papo com o atleta nos próximos dias.

‘Vamos sentar e construir um bom negócio para o jogador e para o Grêmio. Temos que construir algo interessante e inteligente para as partes. Não vamos rescindir contrato, ele é um excelente jogador. Vamos conversar, ele é o mandatário do processo, e a gente não quer fingir que a gente gosta do jogador e o jogador gosta da gente. Se ele se enquadrar no nosso conceito, muito bem. Caso contrário, passe bem’, declarou à Rádio Guaíba.

‘O Grêmio quer saber o que ele quer. Vai ser olho no olho... Ele vai colocar a vontade dele, nós vamos colocar a nossa vontade e vamos chegar a um acordo. Vamos construir situação de melhorias para todos’, completou.