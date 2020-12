Dirigente do Flamengo provoca Botafogo: 'Está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto'

Com a tabela do Brasileiro inserida na postagem e apontando para o drama do Botafogo na zona de rebaixamento, Rodrigo Dunshee de Abranches utilizou o Twitter, minutos depois de o Flamengo derrotar o Alvinegro por 1 a 0, no Nilton Santos e pela 24ª rodada da competição, para provocar o rival do clube.

O vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro chegou a citar que o Botafogo está "praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto".

- Rivalidade deve se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal gerido, hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok. Boa sorte aí, Botafogo - postou Dunshee.

Rivalidade deve se limitar às questões esportivas. Botafogo durante anos foi muito mal gerido, hoje está praticamente falido, rebaixado e em vias de ser extinto. Como não tem nada de bom a apresentar, está se tornando notório por atacar o Flamengo. Ok. Boa sorte aí Botafogo.. pic.twitter.com/tHJ82cyR8D — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 5, 2020

Mais cedo, por conta da polêmica faixa da discórdia (com os dizeres, via torcida do Botafogo: "Aqui prezamos pelas vidas"), o VP se posicionou e fez uma espécie de apelo para a retirada da faixa, também no Twitter, e ameaçou contestação junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A faixa foi retirada ainda antes do jogo iniciar, por volta das 15h30, mas, minutos depois, foi recolocada na faixa central da arquibancada do Niltão. E assim ficou até o apito final.