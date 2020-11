SÉRIE C: Didira fala sobre momento perfeito no Santa Cruz: 'Um dos melhores da minha carreira'

Contratado no início da temporada para ser um dos principais nomes do Santa Cruz em 2020, o meia Didira revelou o desejo de ver a equipe pernambucana mantendo o processo de evolução que tem conseguido desde o último mês de setembro onde, além da invencibilidade, o Santa emplacou a incrível sequência de sete vitórias consecutivas.

Segundo o jogador com passagens por ASA, CSA e Atlético-MG, a meta de todos é que o Tricolor cresça de produção ainda mais em campo nas próximas semanas na temporada.

- Estamos em um ritmo muito forte, fazendo bons jogos e melhorando nosso desempenho em campo durante a temporada. Agora é manter essa intensidade para que possamos melhorar ainda mais nosso rendimento nos próximos jogos. O elenco tem feito um trabalho excelente este ano e tem tudo para continuar assim até o fim - disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu momento no clube tem sido muito especial, chegando a dizer que estaria em um dos melhores momentos da sua trajetória profissional:

- Estou passando por um momento muito especial. Sem dúvida, é um dos melhores momentos da minha carreira e vou trabalhar muito para continuar honrando a camisa do clube até o fim.

Sem saber o que é perder desde o dia 5 de setembro no revés por 1 a 0 diante do Vila Nova, o time Coral coloca sua sequência novamente à prova no próximo sábado (21) recebendo no Arruda a equipe do Manaus.