Dia D: São Paulo precisa avançar na Copa do Brasil para aliviar pressões de 2020

O São Paulo de Fernando Diniz ainda não conseguiu deslanchar: neste ano, foram duas eliminações precoces que deixaram o torcedor com a pulga atrás da orelha sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. O clube não vence um título há oito anos, desde 2012, e perdeu protagonismo nas últimas temporadas, algo antes considerado inimaginável para um time que é tricampeão da Copa Libertadores.

Por conta disso, é imprescindível que a equipe vença o confronto desta noite contra o Fortaleza, no estádio do Morumbi, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Pressionado, o clube tem do outro lado o técnico Rogério Ceni, grande ídolo tricolor. Ainda assim, já foi avisado: a torcida organizada Independente não levará bandeirão algum para homenagear o ex-goleiro, afinal, é vencer ou vencer.

Neste ano, o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista de forma vexatória. Em casa, perdeu para o Mirassol por 3 a 2, nas quartas de final, e deu adeus à competição, uma das chances de título no ano. Depois, na Copa Libertadores, foi eliminado com uma rodada de antecedência na fase de grupos, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Venceu seu último compromisso contra o Binacional, é verdade, e conquistou uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana. Até o jogo contra o Lanús, porém, há um Fortaleza no caminho.

No jogo de ida, no Ceará, a partida acabou empatada por 3 a 3, lembrando que, na Copa do Brasil (título ainda não vencido pelo Tricolor), não há o critério de gol fora de casa. Qualquer vitória simples dá a vaga para o time. Caso haja nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

A partida acontece às 20h30, no Morumbi, vazio pela pandemia, mas cheio de expectativa por parte dos torcedores, que esperam um final bem diferente daqueles vistos no Paulistão e na Libertadores.