Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 28.08.25 12h00 Na última temporada, Dhamk foi o 14° colocado da Série A, enquanto Al Hazm foi o 3° colocado da Série B (X/ @AlhazemFC_EN) Dhamk x Al Hazem disputam hoje, quinta-feira (28/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 13h05 (horário de Brasília), no Estádio Dhamak Club, em Khamis Mushait, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dhamk x Al Hazm ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h05 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última edição da Série A saudita, o Dhamk ficou em 14° lugar e somou 9 vitórias, 8 empates, 17 derrotas, 37 gols marcados e 50 gols sofridos. Já Al Hazm foi o 3° colocado da última Série B saudita e acumulou 18 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 57 gols marcados e 43 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Dhamk x Al Hazem: prováveis escalações Dhamk: Sem informações. Al Hazem: Sem informações. FICHA TÉCNICA Dhamk x Al Hazm Campeonato Saudita Local: Estádio Dhamak Club, em Khamis Mushait, Arábia Saudita Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 13h05 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita Dhamk Al Hazem jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.08.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Copa do Brasil Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 Copa do Brasil Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil Athletico PR e Corinthians jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 FUTEBOL Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial 28.08.25 8h58