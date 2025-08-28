Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última temporada, Dhamk foi o 14° colocado da Série A, enquanto Al Hazm foi o 3° colocado da Série B (X/ @AlhazemFC_EN)

Dhamk x Al Hazem disputam hoje, quinta-feira (28/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 13h05 (horário de Brasília), no Estádio Dhamak Club, em Khamis Mushait, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Dhamk x Al Hazm ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h05 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Série A saudita, o Dhamk ficou em 14° lugar e somou 9 vitórias, 8 empates, 17 derrotas, 37 gols marcados e 50 gols sofridos.

Já Al Hazm foi o 3° colocado da última Série B saudita e acumulou 18 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 57 gols marcados e 43 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

Dhamk x Al Hazem: prováveis escalações

Dhamk: Sem informações.

Al Hazem: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Dhamk x Al Hazm
Campeonato Saudita
Local: Estádio Dhamak Club, em Khamis Mushait, Arábia Saudita
Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 13h05

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Campeonato Saudita

Dhamk

Al Hazem

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Saudita

Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Dhamk e Al Hazem jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

28.08.25 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

28.08.25 7h00

Copa do Brasil

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Copa do Brasil

Atlético MG e Cruzeiro jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

27.08.25 17h30

Copa do Brasil

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa do Brasil

Athletico PR e Corinthians jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

27.08.25 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DIA DE LEÃO!

Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição

28.08.25 7h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

28.08.25 7h00

Futebol

Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC

Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B

28.08.25 11h12

FUTEBOL

Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo'

No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial

28.08.25 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda