Dhamk x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/08) pelo Campeonato Saudita

Dhamk x Al Hazem disputam hoje, quinta-feira (28/02), a 1° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 13h05 (horário de Brasília), no Estádio Dhamak Club, em Khamis Mushait, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dhamk x Al Hazm ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h05 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Série A saudita, o Dhamk ficou em 14° lugar e somou 9 vitórias, 8 empates, 17 derrotas, 37 gols marcados e 50 gols sofridos.

Já Al Hazm foi o 3° colocado da última Série B saudita e acumulou 18 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 57 gols marcados e 43 gols sofridos.

Dhamk x Al Hazem: prováveis escalações

Dhamk: Sem informações.

Al Hazem: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Dhamk x Al Hazm

Campeonato Saudita

Local: Estádio Dhamak Club, em Khamis Mushait, Arábia Saudita

Data/Horário: 28 de agosto de 2025, 13h05