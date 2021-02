Destaque do Palmeiras na imprensa em Doha, Rony faz vídeo de chegada ao estádio do Mundial; assista

Paraense de Magalhães Barata, o atacante Rony - que já foi mototaxista, ajudante de pedreiro e mecânico - é um dos destaques do Palmeiras na imprensa de Doha, no Qatar, onde ocorre, neste domingo, às 15h, a estreia do Verdão no Mundial de Clubes, contra o Tigres.

Ousado dentro de campo, o paraense registrou a chegada do time alviverde ao estádio Cidade da Educação, que também será utilizado nas partidas da Copa do Mundo de 2022. As imagens foram enviadas pelo empresário e considerado pai do atleta, Hércules Júnior.

Assista abaixo!

DESTAQUE

Com cinco gols em um universo de 13 participações diretas em gols do Palmeiras na Libertadores, Rony enfrentou um início difícil no clube, mas desabrochou a partir da vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar, no dia 30 de setembro, e assumiu protagonismo indiscutível no time de Abel Ferreira.

Um sinal da importância do camisa 11 para o futebol que levou o alviverde até o Mundial é o destaque que a imprensa de Doha e o perfil da Fifa dispensou ao atleta. Veja abaixo!