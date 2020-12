Demissão de Zidane não é cogitada pela diretoria do Real Madrid

Apesar do início de temporada irregular, a diretoria do Real Madrid não cogita a demissão do técnico Zidane, informou o jornal “As”. Alguns membros do clube irão se reunir nesta quarta-feira para tratar assuntos econômicos e muitos acreditam que o francês merece respeito pelo o que já realizou. Além disso, citam como problemas da equipe as lesões e contaminações de atletas pela Covid-19.

- No Real Madrid não se cogita falar de Zidane, um treinador que nos deu muito e que é parte da história do clube. Não se vai discutir assuntos relacionado ao treinador, pois isso não importa. Aqui de dentro não irá se falar de Zidane ou de outros supostos treinadores. O apoio do clube a Zidane é inquestionável.

A equipe merengue sofreu uma dura derrota na última terça-feira para o Shakhtar Donetsk e corre o risco de perder uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Além disso, o time ocupa apenas a 4ª colocação do Campeonato Espanhol e está sete pontos atrás da Real Sociedad, que ocupa a liderança.