Definida a escala de árbitros para 1ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol Feminino

O Campeonato Paraense de Futebol Feminino inicia neste final de semana e a arbitragem da 1ª rodada está definida. Remo, Paysandu, Cabanos, Santa Rosa e Castelo dos Sonhos estão de folga nesta rodada. No total, 21 clubes disputam a competição que vale vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo entre Tiradentes e Esmac, pelo grupo A, o árbitro será Klever da Costa Lobo, com os assistentes Ederson Brito de Albuquerque e Milton Rogério Gama De Souza. A partida está marcada para domingo (7), às 15h15, no Campo 1 do Ceju.

Pelo grupo B, o Pedreira enfrenta o Vênus, às 15h45 de domingo (7). No Campo 3 do Ceju. A árbitra será Gleika Oliveira Pinheiro, com os assistentes Brenda Jeovana Rodrigues Dos Santos e Renato Gomes Da Silva.

Para o jogo entre Paraense e Terra Alta, pelo grupo C, terá o árbitro Ronaldo Ribeiro Marques Sousa, com os assistentes Carlos Eduardo Galeno Benevides e Vânia Maria Da Silva Mendes. A partida está marcada para sábado (6), às 15h30, no CT do Paraense, localizado em Marituba.

Para o jogo entre São Francisco e Carajás, pelo grupo D, o árbitro será Giancarlo Secci de Souza Pereira, com os assistentes Nayara Lucena Soares (CBF/PA) e Felipe Miranda Martins. A partida está marcada para domingo (7), às 15h30, no campo 2 do Ceju.

Para o jogo entre Caeté e Fonte Nova, pelo grupo E, o árbitro será Cleonildo de Miranda Barros, com os assistentes José Jacemir Gonçalves de Brito e Raimundo Fernando Da Silva Sousa. A partida está marcada para sábado (6), às 15h30, no Campo do Paroquial, em Bragança.

Para o jogo entre Pinheirense e União Paraense, pelo grupo F, a árbitra será Arlene Barreto Souza, com os assistentes Raimundo Dácio Silva Da Costa e Eduardo Felipe Farias Monteiro. A partida será no sábado (6), às 9h30, no Abelardo Condurú, em Icoaraci.

Para o jogo entre Águia e Vila Rica, pelo grupo G, o árbitro será Vanaldo Nascimento Dos Santos, com os assistentes Wendel Da Mota Pereira e Francisco Kleiton Rocha De Sousa. A partida está marcada para sábado (6), às 15h30, no Bandeirão, em Altamira.

Para o jogo entre Itupiranga e Gavião, pelo grupo H, o árbitro será Jânio Balzac Pereira, com os assistentes Isael Da Silva e Thânia Lopes Da Silva. A partida será no sábado (6), às 15h30, no Estádio Jaime Senna Pimentel, em Itupiranga.