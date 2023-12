Cuiabá x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão

Cuiabá x Athletico-PR disputam hoje, quarta-feira (06/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Athletico-PR ao vivo?

A partida entre Cuiabá x Athletico-PR​​​​ poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Cuiabá x Athletico-PR chegam para o jogo?

Athletico-PR é o 8° colocado do Brasileirão com 14 vitórias, 14 empates, 9 derrotas, 51 gols marcados e 40 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas, porém venceu em apenas uma dessas. Independentemente do resultado de hoje, a equipe está com vaga garantida na Copa Sul-Americana.

Cuiabá ocupa a 12° posição da competição e acumula 13 vitórias, 9 empates, 15 derrotas, 37 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Se perder ou empatar nesta partida, o time poderá perder sua vaga na Copa Sul-Americana.

Cuiabá x Athletico-PR: prováveis escalações

Cuiabá: João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Filipe Augusto (Fernando Sobral) e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Kaique Rocha e Vinicius Kauê; Madson, Hugo Moura, Erick e Cuello; Vitor Bueno, Christian e Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data/Horário: 06 de dezembro de 2023, 21h30