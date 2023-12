Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão

Fluminense x Grêmio disputam hoje, quarta-feira (06/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Fluminense x Grêmio ao vivo?

A partida entre Fluminense x Grêmio​​​ poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Fluminense x Grêmio chegam para o jogo?

Fluminense está em 7° lugar no Brasileirão com 16 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 49 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesmo se vencer esta partida, o time não subirá à 6° posição e não irá para as qualificatórias da Libertadores.

Já o Grêmio ocupa a 4° posição da competição e soma 20 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 60 gols marcados e 54 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas. Grêmio precisa vencer esta partida para garantir sua vaga na próxima Copa Libertadores da América.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Fluminense x Grêmio: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Caíque; Gustavo Martins (João Pedro), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Nathan Fernandes, Ferreira e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 06 de dezembro de 2023, 21h30