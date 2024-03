Cuca se pronuncia pela primeira vez após anulação de condenação por caso de estupro: 'Quero ajudar'

Após estrear com vitória no comando do Athletico-PR, o técnico Cuca quebrou o silêncio sobre o caso de estupro do qual foi acusado e recentemente teve a condenação anulada pela Justiça da Suíça. Após a goleada por 6 a 0 diante do Londrina nas quartas de final do Campeonato Paranaense, Cuca se posicionou sobre o assunto em uma coletiva de imprensa neste domingo (10).

Em um pronunciamento carregado de reflexão, Cuca admitiu estar nervoso ao abordar "um tema tão delicado e importante". Ele revelou ter escrito suas palavras com a ajuda da família, reconhecendo que não é bom com palavras, mas que desejava expressar seus sentimentos de forma clara e responsável.

“Confesso para vocês que estou nervoso. É um tema muito sério, muito importante. Escrevi para não correr o risco de errar, porque não sou bom com palavras, sou muito ‘boleirão’. Queria falar sobre os últimos meses que eu tenho vivido. Há quase um ano eu saí do Corinthians e vocês podem imaginar o que estou passando e o quanto estou refletindo”, iniciou o treinador.

O técnico enfatizou que não se trata apenas de sua pessoa, mas de uma questão que envolve toda a sociedade, especialmente as mulheres que enfrentam qualquer tipo de violência. Reconhecendo o preconceito presente no mundo do futebol contra as mulheres, Cuca declarou seu compromisso em fazer parte da transformação, educando não apenas a si mesmo, mas também outros homens, especialmente os jovens apaixonados pelo esporte.

“Eu entendi o que ela [Milly Lacombe, colunista do Uol] quis dizer. Não é só sobre mim, mas é sobre mim também. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, mas consegui seguir a minha vida, enquanto uma mulher que passa por qualquer tipo de violência não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada, carrega o impacto para sempre. Eu consegui seguir minha vida. O mundo do futebol e o mundo dos homens nunca tinha me cobrado nada, mas o mundo está mudando e eu acho que é para melhor”, refletiu.

“Quero e me comprometo a fazer parte da transformação. Vou fazer isso com o poder da educação. Quero ajudar. Quero jogar luz, usar a voz que tenho para, ao mesmo tempo que me educo, educar também outros homens, principalmente os jovens que amam futebol”, afirmou.

Cuca encerrou seu pronunciamento comentando sobre a anulação da condenação, ressaltando que compreende que o processo não acabou apenas com a decisão judicial, mas também requer uma reflexão sobre o que a sociedade espera dele. Ele expressou sua gratidão por ter sido ouvido e se comprometeu a seguir com ações concretas em prol da transformação e do respeito às mulheres.

“Eu pensei que eu estava livre da minha angústia quando solucionei meu problema com a anulação do processo e a indenização. Mas entendi que não acabou porque não dependia apenas da decisão judicial, mas que eu precisava entender o que a sociedade esperava de mim. O que vocês vão ver de mim daqui para frente não serão palavras, serão atitudes. Mas obrigada por me ouvirem hoje”, concluiu.

Em campo, o Athletico-PR conquistou uma vitória expressiva por 6 x 0 sobre o Londrina, avançando para as semifinais do Campeonato Paranaense. A equipe aguarda o vencedor do duelo entre Azuriz e Operário para conhecer seu próximo adversário.