CSA terá mudanças na partida contra o Remo pela 34ª rodada da Série B

O CSA vai ter pelo menos uma mudança para enfrentar o Remo na sexta-feira, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O lateral-direito Éverton Silva foi expulso na partida contra o Vitória e Cristovam assume a posição.

A dúvida do técnico Mozart é em relação a lateral-esquerda. Ernandes sentiu dores na panturrilha partida contra o Vasco, realizada no dia 29 de outubro, e saiu de campo carregado de maca no primeiro tempo. Ele ficou de fora do jogo contra o Vitória e retornou na segunda-feira (1º) para Maceió, onde fez exames e foi apenas diagnosticado com cansaço muscular. Desde então, está realizando um trabalho regenerativo.

Quem atuou no lugar dele contra o Vitória foi o Kevyn. O jogador foi bem e acabou deixando essa dúvida no técnico do Azulão.

O CSA pode jogar com Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes (Kevyn); Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

Situação na tabela

O CSA está em ascensão na Série B desde a chegada do técnico Mozart, que tem sete vitórias, dois empates e apenas três derrotas em 12 jogos. Os resultados fizeram o time alagoano sair da 11ª posição e colar no G-4, ficando na 5ª posição, com 51 pontos. São apenas três pontos para o 4ª colocado, o Goiás, que tem 54 pontos. Daí a importância do jogo contra o Remo, que pode colocá-lo mais perto da zona de acesso para a Série A.

Já o Remo é 11º, com 41 pontos e três do Z-4.

Agenda

A partida entre CSA e Remo será às 17 horas de sexta-feira (5), no Rei Pelé, em Maceió (AL), com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.