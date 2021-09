Cruzeiro x Operário-PR pela Série B: onde assistir, prováveis times e desfalques

Considerado um grande sucesso em anos anteriores, o programa de sócio-torcedor do PO Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, contra o Operário-PR, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

A Raposa, com 29 pontos, na 13ª posição, tem a chance de ficar entre os 10 primeiros colocados da competição, algo que aconteceu apenas uma vez desde que o time mineiro disputa a segunda divisão nacional.

Já o Fantasma está na 9ª colocação, com 33 pontos e tenta voltar a vencer depois de três jogos sem vencer uma partida. A equipe paranaense terá à disposição o lateral-direito Alex Silva, que se recuperou de lesão e o atacante Felipe Garcia, suspenso na última partida contra o Sampaio Corrêa.

Já na equipe azul, Marcelo Moreno pode voltar ao time titular. A dúvida no setor ofensivo é se Bruno José poderá jogar. O jogador ainda sente incômodo no tornozelo direito. Claudinho pode assumir a vaga. No meio de campo, Marcinho e Giovanni brigam pela posição.

Se vencer ou empatar, time comandado por Vanderlei Luxemburgo chegará a 11 jogos sem derrota, maior sequência do clube mineiro na Série B.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO x OPERÁRIO-PR

Data: 16 de setembro de 2021

Horário: 19h de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Helton Nunes (ambos de SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem, Bruno José (Claudinho) e Marcelo Moreno (Thiago)

Desfalques: Jean Victor, Rhodolfo e Ariel Cabral(em transição física), Norberto (lesionado)

OPERÁRIO-PR (Técnicos: Matheus Costa)

Simão; Fábio Alemão, Reniê, Rodolfo Filemon (Alex Silva) e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos e Marcelo Oliveira; Thomaz (Felipe Garcia), Paulo Sérgio e Djalma Silva.

Desfalque: Jean Carlo (lesionado)