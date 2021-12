Cristiano Ronaldo marca e Manchester United vence o Burnley no Campeonato Inglês

Após empate com o Newcastle na última rodada, o Manchester United voltou ao caminho das vitórias nesta quinta-feira. Em Old Trafford, os Red Devils venceram o Burnley por 3 a 1, com gols de McTominay, Sancho e Cristiano Ronaldo, enquanto Lennon diminuiu para os visitantes. Com o resultado, o time de Ralf Rangnick chega a 6ª colocação, com 31 pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado em Old Trafford, com quatro gols. Aos sete minutos, McTominay abriu o placar em bonito chute colocado após domínio errado de Cristiano Ronaldo. Aos 26', o time da casa chegou ao segundo gol, com Sancho. O atacante fez boa jogada pelo lado esquerdo, cortou dois marcadores e bateu no canto do goleiro.

Faltava o do homem para o primeiro tempo ficar completo, então assim foi feito. Aos 34', McTominay chutou, a bola bateu na trave e voltou livre para Cristiano Ronaldo, que só escorou para o gol. Três minutos depois, o Burnley diminui após boa jogada de Lennon, que avançou sozinho, driblou Maguire e tocou com categoria no canto de De Gea.



No segundo tempo, a temperatura do jogo baixou e poucas oportunidades foram criadas pelas duas equipes. Pelo lado do United, quem levou maior perigo na etapa final foi McTominay em chute colocado de fora da área. Já o Burnley não ofereceu maiores dificuldades para De Gea. Nos minutos finais, a equipe da casa só administrou o resultado até o apito final.