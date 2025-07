Crise no Flamengo: Runco é demitido após polêmica com De La Cruz

O Flamengo demitiu José Luiz Runco. O médico foi demitido do cargo de chefe do departamento médico nesta terça-feira (23), após uma série de desgastes internos e a polêmica envolvendo o meio-campista De La Cruz. A decisão partiu da diretoria, que busca conter os impactos de mais uma crise nos bastidores rubro-negros.

O estopim para a saída de Runco foi uma mensagem enviada por ele a um grupo político do clube, em que expôs a condição física do atleta uruguaio. No texto, Runco afirma que o jogador "não tem condições de jogar em alto nível" e critica a antiga gestão pela contratação. Veja a íntegra da mensagem:

"Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente."

A repercussão foi imediata. Internamente, a mensagem foi vista como um ataque direto ao jogador e gerou revolta no elenco. Arrascaeta saiu em defesa do companheiro nas redes sociais. Já o estafe de De La Cruz avalia tomar medidas judiciais contra Runco e trabalha com a possibilidade de transferir o atleta para outro clube, conforme apurou a CNN.

Mesmo antes da polêmica, o clima entre Runco e o elenco já era tenso. Atletas passaram a realizar tratamentos fora do clube e o ambiente no Ninho do Urubu virou palco de disputas silenciosas. Runco, por exemplo, tentou vetar a presença de nutricionistas nas viagens e mandou retirar o futmesa da área de convivência, medidas que foram revertidas pelo futebol.

Contratado no início da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, Runco substituiu Márcio Tannure e assumiu com poder total no departamento. No entanto, acumulava também o comando da área médica dos esportes olímpicos, o que reduziu sua presença no dia a dia do CT. Ia ao Ninho apenas duas vezes por semana e tomava decisões de forma remota.

A saída dele ocorre após sete meses de uma gestão marcada por polêmicas e atritos.

Nota oficial do Flamengo

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (24), o clube afirmou:

"A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção."