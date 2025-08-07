CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/08) pela Copa do Brasil

CRB x Cruzeiro disputam hoje, quinta-feira (07/08), o jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Prime Vídeo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB iniciou a campanha na Copa do Brasil já na terceira fase, em que superou o Santos, de Neymar, nos pênaltis por 5 a 4, após dois empates, um de 1 a 1 e outro de 0 a 0. São 0 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 1 gol marcado e 1 gol sofrido até o momento.

Já o Cruzeiro iniciou na competição na terceira rodada e eliminou o Vila Nova por 5 a 0 no placar agregado. São 2 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 5 gols marcados e 0 gols sofridos até aqui.

No jogo de ida, os times empataram por 0 a 0, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

CRB x Cruzeiro: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

CRB x Cruzeiro

Copa do Brasil

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 07de agosto de 2025, 21h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)