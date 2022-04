CRB-AL vence CSA-AL nos penaltis e vai à final do Campeonato Alagoano

Em decisão emocionante, o CRB-AL venceu o CSA-AL, na noite desta quarta-feira, e garantiu vaga na grande final do Campeonato Alagoano. A vitória se deu após a cobrança de penalidades, onde o CRB levou a melhor pelo placar de 4 a 2, depois de vencer no tempo normal pelo placar de 1 a 0.

Na decisão, o CRB enfrenta o ASA, a partir do sábado, no estádio Rei Pelé, às 17 horas. O jogo de volta ainda não tem data definida. O CSA vai disputar o terceiro lugar com o Murici.