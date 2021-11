CR7 contrata ex-soldados das forças especiais de Portugal como guarda-costas

A equipe de segurança de Cristiano Ronaldo ganhou dois reforços de peso. Para seu retorno à Inglaterra, em agosto, o português investiu na contratação dos gêmeos Sergio e Jorge Ramalheiro, ex-soldados das forças especiais de Portugal, para a equipe de segurança.

Segundo a revista portuguesa "Flash", os veteranos de guerra receberam a proposta de CR7 assim que deixaram a brigada do país. Apesar de fotografados juntos com Cristiano em ocasiões avulsas, como na chegada aos treinos do Manchester United, os gêmeos foram contratados por serem discretos.

- Ele se vestem com elegância e parecem muito normais. São capazes de se misturar com a multidão, mas são rápidos para pensar, ver e agir no momento certo - contou uma fonte próxima à família à revista.

Além de Sérgio e Jorge, há ainda um outro irmão, que segue nas forças especiais de Portugal. No currículo, os gêmeos, de 36 anos, ostentam participações no grupo de operações da África e Afeganistão.