Corinthians x Ituano: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje, nesta quarta-feira

As equipes Corinthians x Ituano entram em campo nesta quarta-feira (12/01), para disputar a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). Confira por onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Corinthians x Ituano ao vivo?

A partida Corinthians x Ituano pode ser assistida no canal SporTV, às 21h45 (horário de Brasília).

Como Santos x Chapadinha-MA chegaram para o jogo?

Na última fase da competição, o Corinthians registrou 9 pontos e venceu todas as partidas nas quais participou, sendo a última contra o São José, com resultado de dois a zero.

Já o Ituano, que jogou no Grupo 16 da Copinha, terminou a primeira fase em segundo lugar e com apenas 4 pontos. Nas três partidas que jogou, o time do interior paulista registrou uma vitória, uma derrota e um empate.