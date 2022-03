Copa do Brasil: titulares de Castanhal e Vitória-BA já definidos para confronto; veja

Logo mais, às 20h30, Castanhal e Vitória-BA entram em campo pela chave 39 da Copa do Brasil, no estádio da Curuzu, em Belém. Os dois times já estão escalados e vêm a campo com força total. O Castanhal joga pela vitória, para seguir na competição, enquanto o adversário pode até empatar e ainda sim passa para a segunda fase. Em jogo, além da permanência na Copa do Brasil, uma premiação de R$ 750 mil será repassada ao vencedor, que, na próxima fase, enfrenta o Glória, que venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, em partida disputada na noite de ontem, no estádio Altos da Glória, em Vacaria-RS.

