Copa do Brasil sub-20: Bragantino encara o ABC em Natal

No sorteio realizado pela CBF ficou definido os primeiros confrontos da fase inicial da Copa do Brasil Sub-20 do ano de 2021.

O Bragantino, representante paraense na competição nacional, vai encarar o ABC- RN, jogo marcado para Natal, mas, ainda sem data definida. Há previsão do jogo acontecer no dia 10 de março.

Nesta fase não há critério de vantagem. Vale somente vitória. Caso de empate, o vencedor será conhecido nas cobranças de penalidades.

O Tubarão vem se preparando desde do mês passado com oi técnico Ivan Almeida que está realizando treinos pela manhã e tarde.

Na edição de 2020 o Bragantino estreou em casa e com goleada de 5 a 0 sobre o Tupi-MG. Já na segunda fase, nos jogos de ida e volta, o Tubarão encarou o Atlético Mineiro e acabou eliminado pelo Galo com duas derrotas. Uma de 4 a 2, em Belém. E outra de 3 a 1 em Belo Horizonte.