Copa do Brasil: Flamengo planeja mandar partida contra o Grêmio no Mané Garrincha, em Brasília

O jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio pode ser disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mesmo com a possibilidade de liberação de público no Maracanã no dia 15 de setembro, o clube pretende que a partida seja realizada na capital federal. Contudo, a solicitação oficial ainda não foi feita. A informação é do site "ge".

Em Brasília, vale destacar, o Flamengo pode usar até 30% da capacidade do Mané Garrincha. Dessa forma, o clube pode receber cerca de 20 mil pessoas para acompanhar o jogo, válido pela Copa do Brasil.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em entrevista coletiva concedia nesta quarta-feira, revelou que havia um pedido do Flamengo para realizar o jogo no Maracanã. Entretanto, Paes não deu garantias de que isso acontecerá e destacou que a Secretaria de Saúde dará a resposta final.

- Tem um pedido do Flamengo para realizar o jogo contra o Grêmio. Se vocês verem os decretos, permitimos eventos, mas atendidas as pré-condições. Vamos analisar, a secretária de saúde vai dar sua resposta final. No último jogo já permitimos, mas o Flamengo disse que 10% era pouco. Imagino até que possa liberar um pouco mais.

Vale lembrar que em julho, após a entrega de uma sugestão de protocolo na Prefeitura do Rio de Janeiro, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deram aval para que o Maracanã tivesse 10% da capacidade do estádio à disposição dos torcedores no duelo com o Olimpia (PAR), pela Libertadores.

No entanto, o clube não ficou satisfeito com a decisão, uma vez que esperava a liberação de 30%. Pelas redes sociais, o vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, destacou que a liberação de apenas 10% não era economicamente sustentável.

- Perde o Rio de Janeiro, perde o turismo, perde a fazenda pública e perde, principalmente, o carioca. Temos para onde levar nossos jogos. Vida que segue... 10 por cento não é economicamente sustentável. 10 por cento foi o que deram em janeiro para a (final da) Libertadores. Com testagem era seguro 30%, Como BH, Cuiabá, Brasília etc... Abrir o Maracanã para público custa caro. Tem uma logística grande - disse Dunshee, no Twitter.

No jogo de ida, o Flamengo goleou o Grêmio por 4 a 0, na Arena do Grêmio. Com isso, o Rubro-Negro Carioca pode perder por até três gols de diferença que garantirá vaga na fase semifinal da Copa do Brasil.

O Flamengo volta a campo no dia 12 de setembro, um domingo, contra o Palmeiras, em São Paulo. A partida, que terá transmissão em tempo real do LANCE!, é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.