Copa América, NBA, Fórmula 1, clássico San-São; saiba onde assistir aos eventos esportivos de hoje

O domingo esportivo promete ser agitado desde cedo com o GP da França de Fórmula 1, seguido de dois jogos decisivos da Eurocopa e o complemento da quinta rodada do Brasileirão 2021. No começo da noite, o Santos recebe o São Paulo em clássico paulista e, para fechar o dia, a Copa América terá dois jogos pelo grupo do Brasil no torneio.

Confira abaixo os principais eventos e a programação de transmissão:

EURO 202013h - Itália x País de GalesOnde assistir: SporTV

13h - Suíça x TurquiaOnde assistir: SporTV 2

COPA AMÉRICA 202118h - Venezuela x EquadorOnde assistir: FOX Sports

21h - Colômbia x PeruOnde assistir: FOX Sports

FÓRMULA 110h - GP da FrançaOnde assistir: Band

BRASILEIRÃO SÉRIE A11h - Palmeiras x América-MGOnde assistir: Premiere

16h - Internacional x CearáOnde assistir: Globo (RS e CE) e Premiere

16h - Bahia x CorinthiansOnde assistir: Globo (menos RJ, ES, PE, PI, PB, RS e CE) e Premiere

18h15 - Santos x São PauloOnde assistir: Premiere

18h15 - Fortaleza x FluminenseOnde assistir: Premiere

18h15 - Athletico-PR x Atlético-GOOnde assistir: Premiere e Furacão Live/Twitch

20h30 - Juventude x SportOnde assistir: Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B​16h - Naútico x BotafogoOnde assistir: Globo (RJ, ES, PE, PI e PB), SporTV e Premiere

20h30 - CSA x LondrinaOnde assistir: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C11h - Ypiranga-RS x Botafogo-SPOnde assistir: tvnsport

16h - Altos-PI x ManausOnde assistir: tvnsport

18h - Figueirense x MirassolOnde assistir: DAZN

NBA16h30 - Phoenix Suns x Los Angeles Clippers (Jogo 1)Onde assistir: ESPN

21h - Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks (Jogo 7)Onde assistir: SporTV 2

MLS​17h - Atlanta United x Philadelphia UnionOnde assistir: FOX Sports

COPA DO BRASIL SUB-2015h - Botafogo x CoritibaOnde assistir: Band e SporTV 3

LIGA DAS NAÇÕES DE VOLÊI FEMININO16h - Brasil x TurquiaOnde assistir: SporTV 2

NASCAR CUP16h30 - ​NashvilleOnde assistir: FOX Sports 2