Conmebol propõe à Fifa aumento na duração do intervalo das finais da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol projeta mudanças para as decisões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em carta enviada à Fifa, a entidade manifestou seu desejo de que o intervalo entre as etapas das duas decisões tenha um aumento de 15 para 25 minutos. O intuito é "oferecer um espetáculo artístico de alta qualidade" neste período, além de melhorar o período de descanso das equipes envolvidas. As partidas valeriam apenas para a final da Copa Sul-Americana, no dia 20 de novembro, e a da Copa Libertadores, no dia 27.

O Flamengo encarará o Palmeiras na decisão da Libertadores, no dia 27. Já o RB Bragantino espera o vencedor de Peñarol e Athletico-PR para saber quem enfrentará no dia 20. Ambos os confrontos acontecerão no Estádio Centenário.

A Conmebol destacou em nota que a decisão dos torneios ficaria mais atrativa:

"Neste documento, foi levantada a possibilidade de prolongar o intervalo para 25 minutos entre os dois tempos dos jogos finais do campeonato. Um intervalo ligeiramente mais longo permitiria proporcionar um espetáculo artístico de alta qualidade para os torcedores no estádio e para os telespectadores, tal como ocorre em outros esportes, com excelente receptividade. Isto tornaria mais atrativa a definição das competições".

Além disto, a entidade evidenciou outros aspectos nos quais a Copa Sul-Americana e a Libertadores podem melhorar.

"Com esta modificação, os atletas teriam uma melhor recuperação física e os

treinadores teriam a oportunidade de dar instruções mais precisas, aumentando assim o nível de competitividade bem como a qualidade do jogo.

A entidade ainda falou sobre a situação extenuante pela qual passam os atletas.

"Cabe lembrar que estes jogos frequentemente chegam aos 120 minutos ou aos pênaltis, sendo que os jogadores ficam sujeitos a uma enorme exigência física e extrema tensão psicológica e emocional. É importante salientar, caro Presidente, que esta mudança se aplicaria exclusivamente para os jogos finais de campeonato".