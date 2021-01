Conheça o Galvez-AC, adversário do Paysandu na Copa Verde

O Galvez, do Acre, adversário do Paysandu Copa Verde, edição 2021, eliminou o São Raimundo-RR por 4 a 3, em jogo disputado em Boa Vista, estádio Canarinho.

O imperador do Norte chegou a estar perdendo por 3 a 1. No segundo tempo, mudou o jogo e conseguiu uma grande vitória, avançando na competição regional.

Vem para o duelo com os bicolores com moral. O confronto, válido pela segunda fase da competição, será realizado no dia 28 no Mangueirão, às 16h.

Série D

O Galvez participou da Série D de 2020 e encarou os times paraenses Bragantino e Independente em jogos de ida e volta.

Obteve duas vitórias. Inclusive uma goleada de 7 a 1 sobre o Independente. Sofreu duas derrotas, ambas para o Tubarão.

O Imperador manteve o técnico Paulo Roberto de Oliveira que comandou o time nos últimos jogos da Quarta Divisão, contudo, renovou o elenco com novos jogadores.

Os atacantes Matheus Nego e Adriana, além do zagueiro Renan, são as novidades do imperador que manteve no time Radamés, Weverton Braz, Lucas Santos.

O duelo é em jogo único e um empate leva a decisão para cobranças de penalidades.

Histórico

Em 2017, Paysandu e Galvez se enfrentaram em jogo das oitavas. Depois do empate de 0 a 0 em Rio Branco, o Paysandu marcou 2 a 0 na Curuzu e avançou para quartas de final daquele ano.

O Papão conta com dois títulos na Copa Verde. Foi campeão nos anos 2016 e 2018.