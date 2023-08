Confira os jogos desta quarta-feira (30) pela Segundinha do Parazão

O Campeonato Paraense Série B1, a Segundinha do Parazão, tem continuidade nesta quarta-feira (30). Neste meio de semana, há o fim da quarta rodada e também o começo da quinta e última. Hoje, três partidas agitam a segunda divisão do futebol estadual. Confira:

A partir das 15h30, três partidas ocorrem no mesmo horário. A primeira é válida pelo Grupo C, no encerramento da quarta rodada. Lanterna da chave, o União Paraense (zero pontos) recebe o líder e já classificado Pinheirense (sete pontos), no CEJU (Campo 1).

Pela última rodada, dois jogos pelo Grupo A: o vice-líder Capitão Poço (sete pontos), que já avançou de fase, recebe o terceiro colocado Paraense (quatro pontos), no José Rufino de Souza. Por fim, o Paragominas (três pontos), que aparece em quarto na tabela, tenta ao menos uma vaga no playoff da Segundinha ao receber o líder Santa Rosa (sete pontos), que está classificado, na Arena Verde.

Confira a tabela de jogos

Quarta rodada

Quarta-feira (30)

União Paraense x Pinheirense, às 15h30, no CEJU/Campo 1 (Grupo C)

Quinta rodada

Quarta-feira (30)

Capitão Poço x Paraense, às 15h30, no José Rufino de Souza (Grupo A)

Paragominas x Santa Rosa, às 15h30, na Arena Verde (Grupo A)

Quinta-feira (31)

Sport Belém x Izabelense, às 9h30, no CEJU/Campo 1 (Grupo B)

Fonte Nova x Santos, às 9h30, no Ninho do Japiim (Grupo B)

Parauapebas x Canaã, às 15h30, no Rosenão (Grupo D)

Atlético-PA x Gavião, às 15h30, no Benezão (Grupo D)

Segunda-feira (11/09)

Vila Rica x São Raimundo, às 9h30, no CEJU/Campo 1 (Grupo C)

Amazônia Independente x União Paraense, às 9h30, no CT da Desportiva (Grupo C)