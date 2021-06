Comentarista Renata Mendonça comemora estreia em transmissão da TV Globo

A comentarista Renata Mendonça estreia nesta segunda-feira em uma transmissão da TV Globo. Renata estará ao lado de Galvão Bueno e Junior no último amistoso da Seleção Brasileira Feminina, antes da convocação final para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil enfrenta o Canadá, às 16h, na cidade de Cartagena, na Espanha.

- Cresci vendo as transmissões de futebol da TV Globo, as narrações do Galvão, e me apaixonei pelo jogo. Mais do que realizando sonhos profissionais, estamos representando na cabine de transmissão, milhões de mulheres apaixonadas por futebol que agora começam a se enxergar trabalhando com isso também - disse a comentarista.

A comentarista também falou sobre a importância de inspirar mais meninas aparecendo como uma voz feminina no esporte.

- Lá atrás, quis ser jornalista esportiva para estar perto do esporte que eu tanto amo. Hoje, meu objetivo na profissão vai muito além: estou aqui para que as futuras meninas saibam que elas podem fazer parte desse esporte também - concluiu Renata Mendonça

O último confronto da Seleção Brasileira Feminina antes das Olimpíadas será contra o Canadá, na próxima segunda-feira, 14 de junho, em partida na Espanha.