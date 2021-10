Com show Messi e Mbappé, PSG vence o RB Leipzig e segue na liderança do Grupo A da Champions

Mais um vitória parisiense. Nesta terça-feira, pela Champions League, o PSG recebeu o RB Leipzig e o time de Mauricio Pochettino bateu os alemães por 3 a 2. Sem Neymar, lesionado, o time francês marcou com Messi (duas vezes) e Mbappé, enquanto André Silva e Mukiele fizeram para os Touros.

CONTRA-ATAQUE

Jogando em casa, o PSG precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Em rápido contra-ataque, Mbappé recebeu de Draxler no meio-campo, avançou, encarou a marcação de Orbán, cortou para o meio e bateu no contrapé do goleiro Gulácsi para fazer seu primeiro gol nesta Champions.



TUDO IGUAL

Mesmo atrás no placar, o RB Leipzig não sentiu o gol tomado e foi para cima do PSG. Aos 26 minutos, André Silva recebeu cruzamento da direita, dominou e, sem deixar a bola cair, acertou a trave de Keylor Navas. Um minutos depois, Angeliño achou o atacante português livre na direita, que empatou o jogo.



VIRADA

O RB Leipzig continuou melhor no segundo tempo e chegou ao gol da virada aos 12 minutos. De ala para ala, Angeliño cruzou da esquerda para Mukiele, que entrou sozinho na direita. Livre na segunda trave, o camisa 22 bateu de primeira e colocou os alemães na frente.



TUDO IGUAL DE NOVO

Precisando do resultado, o Paris Saint-Germain conseguiu empatar aos 22 minutos do segundo tempo. Adams recuou errado, Mbappé aproveitou e entregou para Lionel Messi. O argentino chutou para defesa de Gulácsi, mas a bola bateu na trave e voltou para o camisa 30 deixar tudo igual.



CLASSE DO E.T.

O empate não durou muito no placar do Parque dos Príncipes. Sete minutos após Messi marcar, Mbappé foi derrubado por Simakan dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Messi bateu de cavadinha e tirou Gulácsi da foto para fazer seu segundo gol no jogo, o terceiro na Champions League. Nos acréscimos, Mbappé bateu pênalti para fora e desperdiçou a chance de aumentar o placar.



SEQUÊNCIA

Paris Saint-Germain e RB Leipzig voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 3 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez na Red Bull Arena, casa dos Touros.