Com Pedro de volta e oito desfalques, Flamengo divulga os relacionados para enfrentar o Sport

Na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Sport, cujo duelo será realizado às 16h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou os 23 atletas relacionados, com destaque para as voltas de Pedro e Bruno Viana.

O camisa 21 retorna depois de um jogo como ausência (na Libertadores), após sofrer entorse no tornozelo na rodada passada do Brasileirão, e será titular na vaga de Gabigol, suspenso. Bruno Viana também deve ser titular pois Rodrigo Caio permanece fora e Gustavo Henrique, com sinais de virose, de acordo com o departamento médico do Flamengo, não irá para o jogo de amanhã.

Gustavo Henrique, portanto, se junta a César, Rodrigo Caio, Piris da Motta, Renê, Thiago Maia, Diego e Gabigol - que desfalcam seja por Covid-19, lesão ou suspensão, como os dois últimos.

O provável time do Flamengo que irá a campo neste domingo é composto por: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.



Em busca de encostar nos líderes da competição, o Flamengo ocupa atualmente a quinta colocação, com 24 pontos. Vale lembrar que a equipe teve rodadas adiadas e tem dois jogos a menos do que os clubes que estão no G-4.

VEJA TODOS OS RELACIONADOS

Goleiros: Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo Souza.

Laterais: Isla, Matheuzinho, Rodinei, Filipe Luís e Ramon.

Zagueiros: Bruno Viana, Léo Pereira, Noga e Otávio.

Meio-campistas: Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Max.

Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Lázaro, Michael, Vitinho e Vitor Gabriel.