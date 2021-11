Com paraense decidindo em casa, CBF divulga tabela detalhada da final da Copa Verde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (25) a tabela detalhada da final da Copa Verde de 2021. De acordo com a entidade, as decisões serão disputadas nos dias 8 e 11 de dezembro. Remo e Paysandu, que se enfrentam em uma das semifinais, são as únicas equipes paraenses na disputa.

Ainda segundo a tabela divulgada pela CBF, a equipe paraense que se classificar à final decidirá o título em casa. Quem avançar no clássico Re-Pa vai enfrentar o vencedor do duelo entre Vila Nova-GO e Nova Mutum-MT.

O documento explica que o primeiro duelo da final está marcado para o dia 1º de dezembro, uma quarta-feira, no estádio do Vila Nova-GO ou do Nova Mutum-MT. O segundo duelo será no dia 11 de dezembro, um sábado, no estádio do Baenão ou da Curuzu.

O primeiro jogo entre Remo e Paysandu, válido pelas semifinais da Copa Verde, está marcado para a quarta-feira, dia 1º de dezembro, às 20h, na Curuzu. O jogo de volta será no dia 4 de dezembro, às 17h, no Baenão.

Já na outra semifinal, o Vila Nova-GO já saiu na frente da Nova Mutum-MT. Na última quarta (24), o Tigre bateu o adversário de Mato Grosso por 3 a 0. O jogo de volta está marcado para o dia 2 de dezembro.

Veja como ficaram os duelos da final: