Com palavras de ordens, torcedoras da dupla Re-Pa protestam contra a presença do goleiro Bruno

Em uma rede social, uma torcida feminina do Clube do Remo divulgou uma foto de um protesto pacifico contra a presença do goleiro Bruno, do Rio Branco, que esteve em Bragança para atuar com a camisa do Rio Branco-AC, contra o Bragantino na Série D.

O protesto teve presença de torcedoras do Paysandu, que se uniram com faixas e cartazes com frases em lembrança a Eliza Samudio, mãe de Bruninho, filho do goleiro Bruno.

Cartazes com os dizeres “Bruno assassino #ElizaPresente”, “Respeite as mulheres onde elas estiverem” e “Somos as vozes das que foram caladas”. As torcedoras que estiveram na frente do aeroporto de Belém ainda utilizavam mascaras com o rosto de Eliza.

"Onde está meu corpo?"

- Eliza Samúdio pic.twitter.com/ACIqAX23tJ — Leoas Azulinas (de 🏠) (@LeoasAzulinas) October 20, 2020

O primeiro protesto contra a presença do goleiro Bruno, ocorreu em Bragança durante a estadia da equipe do Rio Branco-AC no município, para enfrentar o Bragantino pela Série D, no final de semana.

O goleiro Bruno foi condenado há 20 anos e 9 meses por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Eliza. Bruno foi liberado para um regime semiaberto, em julho de 2019 - ele cumpriu o tempo necessário para progressão da pena.