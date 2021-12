Com negativa de Juninho Pernambucano, Vasco chega a um mês sem diretor de futebol

No último dia 11 de novembro, a reformulação do Vasco começou com as saídas de Fernando Diniz e Alexandre Pássaro. O técnico foi substituído por Zé Ricardo, mas o cargo de diretor executivo de futebol faz um mês vago neste sábado. Quem mais recentemente disse "não" foi o ídolo Juninho.

O ex-meia, que está de saída do Lyon, alega não poder deixar a França no momento. O "Atenção, Vascaínos" publicou originalmente. Mas o Reizinho não foi o alvo prioritário para a função batizada, ainda na campanha, de CEO.

Enquanto o posto principal do departamento de futebol segue vago, o Vasco acertou com Carlos Brazil. Gerente de base que foi do Cruz-Maltino e estava no Corinthians, voltou a São Januário para ser gerente geral na categoria principal.