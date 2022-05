Com gol de ex-Paysandu, Castanhal é goleado pelo Tocantinópolis e deixa o G4 da Série D

No retorno do técnico Robson Melo ao comando do Japiim da Estrada, o Castanhal foi goleado pelo Tocantinópolis-TO na noite deste sábado (28), no Estádio João Ribeiro, pelo placar de 4 a 1. Com o resultado o clube paraense deixou o G4 do grupo 2 da Série D do Brasileiro.

A equipe tocantinense não aliviou e venceu com autoridade o Japiim, com gols de jogadores velhos conhecidos dos torcedores paraenses. O primeiro gol foi marcado por Tiago Bagagem aos 11 minutos de jogo. No segundo tempo o Tocantinópolis ampliou aos 17 minutos com Jheimy, ex-jogador do Paysandu.

O atacante Bambelo, ex-Tuna e Bragantino também apareceu na partida e marcou o terceiro para o Tocantinópolis. O castanhal chegou a diminuir com o Welthon, aos 28 minutos, mas Bambelo novamente, dessa vez nos acréscimos, fechou a goleada pela Série D.

O Japiim encerrou o turno com nove pontos, na quinta posição. Já o Tocantinópolis avançou e agora é o terceiro colocado com 12. As duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado (4), às 15h30, no Diogão, em Bragança (PA).