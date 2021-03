Com Eduardo Ramos em campo, Tuna só empata com o Independente pelo Parazão

Não foi dessa vez que a Tuna conseguiu a primeira vitória no Parazão 2021. A Lusa passou sufoco e empatou com a o Independente de Tucuruí em 2 a 2, na manhã deste sábado (6), no estádio Francisco Vasques, em Belém.

Mesmo com a estreia do meia Eduardo Ramos jogando na capital paraense, a equipe cruz-maltina cansou e não conseguiu um bom resultado, mesmo com uma partida movimentada e com chances reais para os dois lados.

O JOGO

A Lusa iniciou mais presente no ataque e teve boas chances de abrir o marcador. Eduardo Ramos comandava as ações da Águia e perdeu uma boa oportunidade, mas finalizou na trave. O camisa 10 voltou a levar perigo em chutes de fora da área. Aos 35 minutos A Lusa abriu o marcador com Pedrinho, após pegar rebote na entrada da área.

Eduardo teve chance de gol, mas acertou a trave (Akira Onuma / OLiberal)

Mas não deu nem tempo da Lusa comemorar. O Galo Elétrico foi ao ataque pela esquerda, a bola espirrada na área e Danrleu mandou no canto de Evandro Gigante, aos 37 minutos, 2 a 2.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo o técnico Robson Melo, da Tuna, tirou o meia Eduardo Ramos, visivelmente cansado, para a entrada de Neto. A Lusa teve uma outra postura e deu espaço ao Independente.

FRANGO

O Galo gostou da partida e foi pressionando a Tuna. O Independente chegou ao gol aos 14 minutos, após Raílson receber na entrada da área e chutar fraco, a bola passou entre as mãos do goleiro Evandro Gigante, que ‘engoliu o frango’. Virada da equipe de Tucuruí.

REAÇÃO

Após o gol a Tuna foi toda para o ataque e não se abateu com o marcador adverso. Aos 22 minutos Neto, que havia entrado no posto do meia Eduardo Ramos, deixou tudo igual no placar e botou fogo no jogo.

Lusa empatou em casa e segue sem vencer no Parazão 2021 (Akira Onuma / OLiberal)

TREINADORES

As equipes cansaram após os 30 minutos, os jogadores tiveram dificuldades e os treinadores decidiram mexer nos times. A Tuna conseguiu empreender um ritmo de jogo mais forte e pressionou o Independente, principalmente explorando as jogadas pelos lados do campo, mas esbarrou nas finalizações. Já o Galo buscava encaixar os contra-ataques. Joãozinho já nos acréscimos teve uma boa chance, recebeu sozinho, avançou, mas adiantou demais e o goleiro Evandro Gigante conseguiu sair do gol e afastar o perigo.

Jogo terminou empatado e a Tuna se complicando (Akira Onuma / Oliberal)

TABELA

Com o empate a Tuna soma o seu primeiro ponto no Parazão no grupo B e o Galo Elétrico chega aos quatro pontos no grupo C, mesmo número de pontos do Castanhal e ocupam a primeira posição.

AGENDA

O próximo jogo da Tuna no Parazão será na quarta-feira (10), às 10h, contra o Castanhal, no estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA). Já o Independente vai a Marabá (PA) encarar o Gavião Kyikatejê no estádio Zinho Oliveira, no domingo (14), às 16h.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza) – Belém (PA)

Data: 06.03.2021

Horário: 9h30

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo

Auxiliares: Rafael Vieira e Robson João dos Reis

Quarto árbitro: Ignácio José Almeida

Gols: Pedrinho 35’/1T (TUN), Danrlei 37’/1T (IND), Raílson 14’/2T (IND) e Neto 20’/2T

Cartões amarelos: Dedé e Eduardo ramos (TUN); Judvan (IND)

TUNA: Evandro Gigante; Léo Rosa, Dedé, Renan e Alexandre Pinho; Arthur, Kaue (Fabinho), Eduardo Ramos (Neto) e Pedrinho; Jayme (Bambelo) e Paulo Rangel. Técnico: Robson Melo.

INDEPENDENTE: Dida; Lima (Paulo), Bernardo, Ezequias e Rafael; Judvan, Rafael Vioto, Cassiano e Dudu; Danrleu (Joãozinho) e Raúlson (Fagner). Técnico: Sinomar Naves.