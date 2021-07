Com Aleilson expulso no primeiro tempo, Paragominas é goleado pelo 4 de Julho-PI

A reação do Paragominas, na Série D, definitivamente foi interrompida. Depois de uma sequência de cinco jogos ser perder, o Jacaré foi goleado pelo 4 de Julho e perdeu o segundo jogo consecutivo no Grupo A2. A partida foi disputada no último sábado, na Arena Ytacoatiara, no Piripiri (PI)

A equipe do técnico Robson Melo foi superada pelo adversário piauiense saiu de campo derrotado por 4 a 0, placar que começou a ser construído ainda na etapa inicial com o gol de Alex Mineiro, aos 6 minutos, com chute da entrada da área que acertou o ângulo.

O Jacaré tentou responder, mas abusou de perder chances. Edicleber chegou a receber livre na área, mas a finalização foi exagerada, por cima do gol. Aleilson acabou expulso ainda no primeiro tempo, dificultando mais as ações do Paragominas.

Com um jogador a mais em campo, o 4 de Julho desenhou a goleada na etapa final. Jânio fez de cabeça aos 34, Ítalo Pica-pau ampliou aos 47 e, aos 50, Romulo deu números finais: 4 a 0.

O resultado deixa o Paragominas estacionado na 4ª colocação do Grupo A2, com 9 pontos. O time alviverde só volta a campo no domingo, quando terá o encontro com o Palmas-TO, na Arena Verde, às 16h.