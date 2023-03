Clube sueco faz transferência para conta errada em compra de jogador da Chapecoense

Transferido recentemente para o Malmö da Suécia, o lateral Gabriel Busanello, que jogava na Chapecoense, parece feliz no novo clube, apesar de ainda não ter estreado com o time. No entanto, um erro teria acontecido na transação entre os times, e o clube sueco acabou depositando o dinheiro da compra do atleta em uma conta errada.

Segundo os dirigentes do clube catarinense, já foram tomadas as devidas providências para a Chapecoense receber o dinheiro e os suecos vão transferir novamente a quantia, que não foi divulgada oficialmente.



A Chapecoense agora tem 10% dos direitos econômicos de Busanello, que assinou com o Malmö até dezembro de 2026.