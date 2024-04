Clube do Remo encara o Fortaleza na estreia da Segundona do Brasileirão Feminino

O Clube do Remo estreia oficialmente na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. A equipe enfrenta o Fortaleza neste sábado (13), a partir das 15h, no CT Ribamar Bezerra, localizado em Maracanau, Região Metropolitana de Fortaleza.

Esta é a primeira vez que o Leão disputa a Segundona do feminino, acesso conquistado pela equipe na temporada 2023. Sob comando do técnico Rogéro Gomes, a equipe já finalizou os treinos em solo paraense para a estreia na última sexta-feira (12), antes de viajar rumo ao Ceará.

Depois do desafio contra a equipe cearense, o primeiro jogo das azulinas em casa será contra o Jc Futebol Clube-AM, no dia 20 de abril.

A primeira fase vai ser dividida em dois grupos de oito clubes, que se enfrentam dentro do próprio grupo. Ao término das sete partidas disputadas por equipe, classificam-se para as quartas de final as quatro mais bem pontuadas de cada chave. Além do Remo e Fortaleza, o grupo B da competição conta com Grêmio Esportivo Recanto da Criança-AM, Instituto 3B-AM, JC Futebol Clube-AM, Sport-PE, UDA-AL, VF4-PB.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Feminino 2024 - Série A2

Fortaleza x Clube do Remo

Data: sábado (13)

Hora: 15h

Local: CT Ribamar Bezerra, em Maracanau (CE)

Árbitro: Francisco Luan Adriao da Silva

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa e Deborah Beatriz Ferreira da Silva