Clube da Série D contrata três atletas com passagens por Remo e Paysandu

O atacante Leandro Cearense (ex-Remo e Paysandu) que chegou a ser anunciado pelo São Raimundo de Santarém para a disputa da Segundinha do Parazão, está de clube novo. O jogador fechou com o Moto Clube-MA, para a disputa da Série D.

O anúncio foi feito pelo perfil do Moto Club no Twitter. Leandro Cearense já está na capital São Luís (MA). Além do atacante, o "Papão" como é conhecido o Moto, acertou na semana passada com o zagueiro paraense Martony (ex-Remo)e o meia Flamel (ex-Paysandu e Remo).

A equipe alvinegra está no grupo 2 da Série D com 9 pontos conquistados e ocupa atualmente a quinta posição.