Chelsea x Djurgarden: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/05) pela Liga Conferência

Chelsea x Djurgarden disputam hoje, quinta-feira (08/05), a semifinal da Liga Conferência. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Chelsea x Djurgarden ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea liderou invicto a primeira fase da Liga Conferência, venceu todas as 6 partidas que jogou e acumulou um total de 26 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Copenhague, após vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0; e a Légia Varsóvia, com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 2 a 1.

Já o Djurgarden ficou em 5° lugar na primeira fase e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas oitavas e quartas de final, o time superou Pafos, com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 0; e o Rapid Wien, após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 4 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Chelsea por 4 a 1.

Chelsea x Djurgarden: prováveis escalações

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George.

Djurgarden: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Djurgarden

Conference League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 08 de maio de 2025, 16h