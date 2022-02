Champions League: PSG vence Real Madrid pelas oitavas de final

O primeiro duelo pelas oitavas de finais da Champions League, entre PSG e Real Madrid, terminou com vitória dos franceses, por 1 a 0, com direito pênalti perdido por Messi, retorno de Neymar e finalização magistral de Kylian Mbappé. O jogo foi realizado no Parque dos Príncipes e o retorno, no dia 9 de março, será no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid.

Valendo-se do fator casa, o PSG logo foi ao ataque, pressionando o adversário por boa parte do primeiro tempo. As melhores chances saíram do time francês, com Di Maria e Mbappe. Na primeira, Mbappe fez boa jogada pela esquerda e lançou o argentino, que mandou a bola por cima da trave. Logo em seguida, Messi viu Mbappe livre, mas a finalização esbarrou nas mãos do goleiro Courtois.

Já na etapa final, o técnico Maurício Pochettino ainda viu o astro Lionel Messi perde uma cobrança de pênalti, após o árbitro sinalizar a penalidade quando Mbappe foi derrubado na área por Carvajal. O argentino bateu no canto esquerdo e o arqueiro evitou o gol.

Em seguida, Pochettino colocou Neymar, que estava há quase três meses fora de jogo. O brasileiro entrou no lugar de Di Maria, aos 27 minutos e foi amplamente marcado. Neymar esteve fora do time para tratar de uma entorse no tornozelo esquerdo, adquirida em novembro do ano passado.

Quando o jogo se encaminhava para o fim, Mbappe resolveu brilhar, para abrir o placar e dar a importante vitória aos franceses. Aos 48, o camisa 7 recebeu na esquerda, passou entre dois marcadores e chutou na saída de Courtois, decretando a vitória.